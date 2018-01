Ecco le dichiarazioni di Alberto Paloschi, attaccante della Spal, ai microfoni di Premium Sport dopo la rete che ha consentito al ferrarese di raggiungere con l'Inter. "Contento e soddisfatto per il gol e per il pareggio. Arriviamo a degli scontri diretti che dobbiamo vincere. Saranno partite più difficili di queste. Avevo voglia di far gol e di aiutare la squadra. Mi alleno sempre per fare il meglio".