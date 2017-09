Attraverso il proprio profilo Twitter, il portiere classe '93 della Spal Alfred Gomis ha ufficializzato di aver ricevuto la prima convocazione dal Senegal per i prossimi match di qualificazione al Mondiale contro Sudafrica e Capoverde. Il prodotto del vivaio del Torino ha indossato la maglia dell'Under 20 azzurra in uno stage e ha giocato con l'Italia B ma, in caso di prima presenza con la sua nuova nazionale, non sarebbe più eleggibile. "Un onore ed un privilegio difendere i colori della mia terra", le prima parole di Gomis.





Défendre les couleurs de ma terre sera un honneur et un privilège