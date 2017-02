Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ora seconda in classifica in Serie B, parla dopo la vittoria sul Perugia: "Questa è una delle più belle vittorie che abbiamo conquistato dall'inizio dell'anno, sicuramente la più importante. In un sabato in cui non abbiamo espresso nel migliore dei modi le nostre trame di gioco, siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno.Questa partita ci dà ancora più convinzione in vista delle prossime gare. Stiamo diventando una squadra granitica a cui è difficile segnare, mentre noi il gol prima o poi lo troviamo sempre. Floccari? E' arrivato con grande umiltà e professionalità. Si è inserito in punta di piedi e ci sta dando una grande mano in partite come queste, dove serve qualità".