Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Kiss Kiss ammettendo l'interesse del club ferrarese per il portiere azz urro Luigi Sepe : " Se l'Udinese non dovesse rinnovarci il prestito di Meret, Sepe potrebbe essere un profilo interessante per noi. Stiamo valutando se prenderlo o meno ". La speranza per la Spal però è ancora quella di trattene re Meret , grande protagonista dell'impresa promozione: " Sarà uno dei migliori portieri italiani nei prossimi anni" garantisce Semplici . "Ha qualità importanti sia tecniche che morali. E' uno che quando fa un errore, dopo riparte più forte di prima".