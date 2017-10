Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna: "Non ho visto un clima diverso nello spogliatoio, anche se sappiamo che è una partita importante per il semplice fatto che in serie A lo sono tutte, a prescindere dall’avversario. Sappiamo anche che i tifosi ci tengono in maniera particolare e faremo in modo di ripagarli, esprimendo le nostre potenzialità. Al netto di qualche problema a livello di acciacchi, ci siamo preparati bene. Qualche giocatore non è al meglio, ma gli undici che andranno in campo si faranno valere. Grassi non ci sarà, out anche Floccari. Gli altri li considero recuperati, anche chi si è allenato poco. Felipe ora sta bene, ha recuperato ed è già al terzo d’allenamento. Oikonomou ha fatto una sola settimana d’allenamento, ma spero possa dare una mano. Anche Borriello si è allenato poco in questi ultimi dieci giorni, ma il suo non è un problema grave e sarà a disposizione. Ma non so se partirà dall’inizio. In settimana ho voluto provare Rizzo nel ruolo di rifinitore, dietro la prima punta. Era qualcosa che avevo sperimentato anche in ritiro: Luca ha qualità uniche e quindi sto cercando di potergli trovare un posto tra gli undici, perché è un giocatore di grande qualità, che salta l’uomo e può fare dei gol. Gli è solo mancata continuità a causa dei problemi fisici. Da qui in avanti vorrei utilizzarlo il più possibile perché lo ritengo importante per noi. Paloschi l'ho visto bene, abbiamo bisogno che Alberto faccia vedere le sue qualità in area. Bonazzoli? Sono contento per il suo gol con l’Under 21. Si sta allenando con grande voglia e personalità. Il Bologna ha un organico esperto, già amalgamato e con un allenatore che è lì da diverso tempo. La classifica dice che il Bologna finora ha fatto un percorso positivo, con vittorie importanti. Per cui è chiaro che siamo noi quelli che hanno di più da perdere da questa partita. Spero sia una partita bella, intensa, sentita. Voglio che la SPAL porti via un risultato positivo e sono convinto che questo arriverà se faremo una prestazione convincente"