L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha dichiarato a Radio Rai all'indomani della vittoria contro l'Udinese: "Tutti ci danno già per retrocessi, ma abbiamo cominciato in maniera egregia il campionato con due buoni risultati. Siamo contenti di aver riportato una società storica come la Spal nella massima serie e, nonostante ci diano già per retrocessi, ce la stiamo cavando. Io sono partito dall'Eccellenza, arrivare in Serie A mi dà orgoglio e soddisfazione".



Dopo la sosta per le nazionali c'è la trasferta con l'Inter: "Loro sono fra i candidati alla vittoria dello scudetto. Andiamo a San Siro con umiltà e rispetto, ma cercheremo di dar filo da torcere anche ai nerazzurri".