L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato a Premium Sport: "Affronteremo questo campionato con grande entusiasmo. I ragazzi sono arrivati con grande voglia per dimostrare di essere all’altezza di questo campionato. Ci stiamo allenando bene, sono i primi giorni ma c’è tutto il tempo per prepararci nel migliore dei modi e cercheremo, attraverso la nostra identità e i nostri valori, di poter consolidare questa categoria. Siamo una neo promossa e cercheremo di ritagliarci uno spazio puntando alla salvezza. Poi se arriverà qualcosa di più, meglio per noi: vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio. Ho chiesto dei giocatori che a livello morale potessero venire a far parte di questo gruppo, che abbiano dei requisiti tecnici in conformità col nostro budget. La società si è mossa bene, il direttore sportivo ha già allestito una rosa che mi permette di lavorare. Ci mancano giocatori in ogni reparto ma abbiamo una buona base per prepararci al meglio. Direi che ci manca un giocatore per reparto, il direttore sa bene cosa vogliamo, non sarà facile per il nostro budget ma da qui alla fine del mercato cercheremo di allestire una rosa competitiva. Un ritorno di Meret? Me lo auguro perché Alex l’anno scorso ha fatto molto bene qui. Ci sono i presupposti per un suo ritorno ma dobbiamo avere pazienza. Al di là di questo comunque ci siamo già mossi bene in porta, con l’arrivo di Gomis e con la conferma di Marchegiani e Poluzzi. Siamo coperti ma se Meret dovesse arrivare, alzerebbe il valore della nostra squadra. Il mio sogno nel cassetto? Salvarsi. Raggiungere la salvezza per una neo promossa, vedendo anche gli scorsi anni, penso che sia un traguardo davvero eccellente."