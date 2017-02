Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla dopo il pareggio per 0-0 con il Verona. Queste le sue parole a Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra forte. Non siamo partiti benissimo ma abbiamo creato i presupposti per vincere. Andiamo avanti con serenità e soddisfazione per la prova e per il risultato. Questo era un esame di maturità, la squadra ha risposto bene. Il campionato è ancora lungo, c'è qualche squadra che può rientrare in gioco per la promozione, vedremo cosa dirà il campo. I ragazzi credono nel lavoro che facciamo, il merito è tutto loro. Poi quando le cose vanno bene è più facile dare qualcosa in più. Questa gara ci dice che se giochiamo con maggiore personalità possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sono contento per Meret e Bonifazi, gli va dato merito di aver vissuto una grande crescita, la loro presenza in Nazionale è un motivo d'orgolio per noi. Fiorentina? Sono tifoso viola ma devo pensare alla Spal anche se fa piacere sapere che seguono il mio lavoro".