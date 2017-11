Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Radio Bruno: "Abbiamo pagato lo scotto del noviziato in serie A, ma teniamo conto che anche il calendario non e' stato facile. Il nostro obiettivo e' chiaramente la salvezza, per noi sarebbe come vincere uno scudetto. Spero che le ultime due gare, contro Genoa e Atalanta, abbiano dato consapevolezza a qualche giocatore. Potevamo vincere domenica scorsa ma l'importante era dare continuita' al nostro momento positivo. Noi continuiamo a dare battaglia su tutti i campi. Nelle ultime due partite forse siamo stati meno belli ma abbiamo concretizzato di piu' e fatto punti. La gara contro i viola alla ripresa del campionato? La vivo in maniera serena, anche se sono sia tifoso della Fiorentina che della Spal. E' una partita che purtroppo e' importante per tutte e due le squadre. Nell'estate 2016 provai a prendere Chiesa in prestito, ma la Fiorentina giustamente scelse di puntare forte su di lui. Io un giorno alla Fiorentina? Per ora sono contento alla Spal, nel futuro vedremo cosa capitera'".