Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese: "Il rischio principale è quello di piacerci troppo. Il tifoso può pensare che quella di domani sia una gara più abbordabile, ma non è così. Anche se non ho fatto la Serie A conosco un po' il calcio e so che queste sono le classiche gare nelle quali squadre come la nostra hanno tutto da perdere. L'Udinese non sarà una delle prime cinque del campionato, ma gioca nella massima serie da una vita, ha un allenatore esperto e una rosa di valore. Viene inoltre da una sconfitta e vorrà fare punti. Per questo mi sono raccomandato con la squadra: dovremo fare attenzione, possiamo ripetere la prestazione di Roma solamente giocando con umiltà, coraggio e concentrazione".