Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a la Gazzetta dello Sport: "Spalletti? Ci conosciamo, abbiamo ami­ci in comune ma non ci frequentiamo. Abbiamo anche giocato contro una volta, forse in un’amichevole tra Cecina e Spezia nel 1989­-90. San Siro l’avevo sempre visto in tv, fino a Milan-­Zenit del 2012. Quel giorno mi colpì per la grandezza, ancora ricordo la sensazione. È uno stadio che incute un po’ di ti­more e l’Inter per me è la favo­rita per lo scudetto, assieme a Juventus e Napoli".



"Consigli per il fantacalcio? Dei miei Borriello, Lazzari, Mora, ma anche Antenucci, Vicari e Go­mis. La Spal in due parole? Propositiva e concreta. In estate abbiamo vo­luto giocatori che più di tutto fossero motivati, ci interessava quello. Poi punteremo sulla no­stra identità di calcio. Sono con­ vinto che lo stadio ci aiuterà a fa­ re punti: spero che la A, per me e per noi, sia solo un punto di par­tenza".