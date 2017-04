Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cittadella: "Siamo facendo delle cose eccezionali, bisogna fare elogi a questi ragazzi, anche oggi contro un Cittadella in grande forma. Siamo riusciti a vincere una partita difficilissima. Bisognerà recuperare le forze, eravamo in grande emergenza con giocatori non in ottima condizione. Non ci mettiamo limiti, cinque vittorie di fila dicono che abbiamo gli attributi per fare qualcosa di straordinario. Andare in Serie A sarebbe un sogno che si completa, manca ancora poco ed è giusto mantenere i piedi per terra con l'umiltà che ci ha contraddistinto in questi anni alla Spal".