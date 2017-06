A margine della rassegna "Pitti immagine 2017", l’allenatore della Spal, Leonardo, ha parlato del mercato del club ferrarese e degli obiettivi principali per costruire una squadra competitiva nella massima sere: ", per noi sono giocatori importanti che hanno un passato importante in serie A o che si affacciano in questo momento. Cerchiamo calciatori che abbiano motivazioni per far parte di questa famiglia. Noi dobbiamo cambiare diversi calciatori, vogliamo confermare quegli elementi che secondo noi sono stati importanti per la vittoria del campionato di serie B, sappiamo che tanti di noi sono esordienti e quindi dovremo integrare la squadra un po' in tutti i reparti. Abbiamo tante idee, non abbiamo un grande budget ma cercheremo di far funzionare le idee". Lo riporta Sport Mediaset.