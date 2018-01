Leonardo Semplici commenta a Sky Sport il pareggi contro l'Inter, ecco le parole del tecnico della Spal: "Abbiamo cercato di limitarli. Poi siamo passati in svantaggio, ma abbiamo dimostrato carattere raggiungendo un pareggio meritato. Faccio complimenti ai ragazzi. Giocavamo con un centrocampista in più, abbiamo fatto qualche errore tecnico, ma una grande prestazione contro una squadra che ha una grande storia e mezzi diversi dai nostri. E' una bella iniezione di fiducia, sarà difficilissimo ma possiamo arrivare alla salvezza. Abbiamo cercato di difendere più bassi, per limitarli, siamo stati molto bravi. Complimenti anche allo staff perché l'abbiamo preparata in modo perfetto. Siamo stati bravi a recuperarla, poi abbiamo sperato anche nella vittoria nel finale. Paloschi? Ho tanti attaccanti di valore e a seconda di molti fattori posso variare. Si è fatto trovare pronto ed è un aspetto importante".