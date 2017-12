Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla dopo il k.o. sul campo della Sampdoria: "Non voglio parlare di arbitri - ha detto a Raidue - ma siamo stati poco concreti nel finale e abbiamo preso quindi gol. Dobbiamo migliorare in tante cose. Rigore? Conta poco, ci sono gli addetti giusti per valutare. Dobbiamo ancora crescere molto ma oggi non posso essere deluso".