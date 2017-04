Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a margine di un evento benefico a Firenze: "Il finale di stagione? Ho sensazioni positive perché anche ieri abbiamo fatto una bella prestazione, la squadra aveva bisogno di punti ed ha dato dimostrazione di forza e ci deve dare fiducia fino alla fine. E' legittimo provarci per la promozione anche se non era l'obiettivo iniziale. Il salto in serie A? Allena in serie A gente che non ha mai allenato da nessuna parte mentre io sono 12 anni che alleno e quindi come tutti gli allenatori sono pronto, ma credo sia giusto concentrarsi sulla SPAL. Fiorentina e l'Europa? Si è un po' complicato il cammino che già non era facile con il pareggio di ieri, ma ha le qualità per giocarsela fino in fondo, non so le percentuali ma può chiudere il campionato degnamente. Chiesa? Convocazione meritata. Lo conosco da bambino e intravedevo delle qualità, bravo Sousa a farlo giocare e crescere".