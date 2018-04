Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. "Dovremo cercare di ripetere le prestazioni praticamente perfette fatte contro Juve e Inter, giusto per citare due partite giocate in casa, per portare via un risultato positivo. Il gruppo - ha detto - sta bene, ma sta anche cercando di recuperare gli acciaccati che sono in via di guarigione. Penso si sia visto mercoledì, alcuni giocatori hanno accusato un po’ di stanchezza e la scarsità di allenamento. Purtroppo queste partite costano molta fatica sotto il profilo fisico e mentale. Lottare per quest’obiettivo richiede soprattutto una tenuta sul fronte psicologico. Mi auguro di dover cambiare il meno possibile rispetto a mercoledì, ma le ultime valutazioni verranno fatte sabato mattina in base alle sensazioni che avrò. Conta molto l’interpretazione dal punto di vista caratteriale: serviranno desiderio e voglia di lottare per ribattere colpo su colpo alle qualità della Roma“.



Lazzari sarà in campo? "Nessun dubbio al riguardo, Manuel giocherà e non dovrà preoccuparsi della diffida. Schiattarella? Giovedì, dopo i venti minuti di partita col Chievo, non stava benissimo. Ora sembra in miglioramento, però va valutato fino all’ultimo momento. Everton Luiz? Valuterò, di sicuro ha caratteristiche che qui hanno in pochi“.



Roma con la testa già a Liverpool? "Mi auguro sia così (ride, ndr) perché la Roma al momento è una delle squadre italiani più forti in assoluto. Per loro è un momento particolare, la vittoria col Barcellona ha dato loro forza e convinzione. Indipendentemente dagli interpreti, sarà complicato metterli in difficoltà, ma ci proveremo con tutte le nostre forze“.