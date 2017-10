Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta nel derby col Bologna: "Nel primo tempo abbiamo fatto la gara, abbiamo avuto le chance per segnare, ma loro sono passati in vantaggio alla prima occasione. Bisogna migliorare, nel secondo tempo siamo partiti bene, ma ci siamo fatti gol da soli. A quel punto non è semplice contro questo Bologna, in questa categoria Palacio fa la differenza. Noi sappiamo qual è il nostro percorso, dovremo faticare, ma dobbiamo credere in quello che facciamo. Prendiamo tanti complimenti, ma portiamo a casa pochi punti. Dobbiamo invertire questo trend. Bisogna accompagnare di più la manovra con le mezzali e i centrocampisti esterni".