Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Crotone: "Quella di domani sarà una sfida fondamentale per il nostro campionato. Uscire da Crotone con un risultato positivo sarebbe un tassello determinante per la salvezza. Tornerà disponibile Cionek, che è un giocatore che con la sua esperienza ci può dare una grossa mano e con Felipe squalificato ho tante alternative valide: Salamon, Vicari, Vaisanen. I ragazzi stanno bene, l'unico che ancora non è al top della condizione è Borriello, a causa di questo polpaccio che non gli dà tregua".