L'allenatore della Spal Leonardo Semplici commenta in conferenza stampa il successo sulla Salernitana: "Vittoria meritata del gruppo, avevamo speso tanto nelle passate due partite, malgrado ciò ce l'abbiamo fatta, e i ragazzi hanno mostrato molte cose positive, ed il merito è anche dello staff. Salernitana? Per ciò che riguarda il cambio di modulo, spesso le squadre avversarie fanno questo, ed eravamo quindi molto preparati all'evenienza. Circa i tifosi della Salernitana e la contestazione, non è facile giocare quando ti fischiano o ti trattano in malo modo. Comunque io devo pensare principalmente in casa mia, a gestire i miei giocatori, non conosco le questini interne della Salernitana. Ho cambiato molti giocatori stasera, del resto ho fiducia anche nelle riserve, e oggi hanno dato prova di quanto valgono: ciò per me rappresenta la dimostrazione di quanto di buono facciamo anche in allenamento. Questa vittoria deve darci convinzione e forza, giochiamo sempre con grande umiltà e rispetto, ma anche con la giusta determinazione: andando avanti così potremo continuare a fare bene in questo campionato. Adesso siamo matematicamente salvi, possiamo provare a toglierci qualche soddisfazione. Il rigore a nostro favore? Ditemelo voi, io sono abituato a non giudicare gli arbitri, non mi permetto mai".