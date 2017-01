Il nuovo attaccante della Spal, Sergio Floccari, si è presentato oggi raccontando le prime emozioni dopo il suo arrivo dal Bologna: "Questa sarà la mia ultima scelta da giocatore professionista: qui ho trovato la situazione giusta per me con una società ambiziosa ed un progetto serio. Il fatto che ci sia tanta gente qui oggi mi responsabilizza ancora di più e mi rende davvero orgoglioso. La squadra è di livello importante.Starà a me inserirmi al meglio con entusiasmo e voglia di fare, dobbiamo sfruttare tutti assieme questo grande entusiasmo continuando con l’unità di intenti che ha permesso alla Spal di essere così in alto", alcune delle dichiarazioni riportate da estense.com.