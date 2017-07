Il Benevento, chiusi gli accordi per Belec e Letizia dal Carpi, prova a definire Dionisi (Frosinone) per l’attacco. In settimana in calendario un incontro tra Udinese e Spal per i prestiti di Meret e Matos. I neopromossi emiliani ci provano per Viviani (Verona, c’è anche il Bologna). Proprio a Verona, fumata bianca in arrivo per il prestito del portiere Radunovic (Atalanta, era ad Avellino), da definire la formula del riscatto e controriscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna ha in pugno i due uruguaiani Falletti e Avenatti che arriveranno a scadenza dalla Ternana. Il Chievo sprinta per Coronado (Trapani): ballano circa duecentomila euro tra la valutazione dei veneti (1,2 miloni) e la richiesta dai siciliani, si respira ottimismo per il sì.