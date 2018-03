Intervistato ad Appiano Gentile da alcuni bambini per il magazine Topolino, l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, racconta il suo lavoro ad Appiano Gentile.



“Come faccio a farmi ascoltare dai calciatori in allenamento? Ho uno speciale fischietto per attirare la loro attenzione. Poi gli racconto anche belle favole o imprese di altre squadre. L’hashtag #senzatregua? È un'espressione in cui tutti i nerazzurri possono riconoscersi e sentirsi uniti per lottare insieme. E poi è una qualità che ci vuole, quella di non darla mai vinta. e è importante che i giocatori si sentano parte di una famiglia? Molto, perché quando vuoi bene le persone che hai accanto le aiuti nelle difficoltà”.