Un viaggio a Milano, che potrebbe avere interessanti risvolti di mercato. ​Luciano Spalletti è stato fotografato in Stazione Centrale a Milano, in attesa di prendere un treno per Roma. Look casual, maglietta verde e cappello-cuffia, l'allenatore giallorosso non ha risposto quando gli è stato chiesto di un possibile futuro all'Inter o al Milan. Ha sorriso, senza dire nulla. Il suo futuro sembra essere lontano dalla Capitale: le ultime dichiarazioni non lasciano spazio a interpretazioni, l'ex Zenit San Pietroburgo ha detto di voler restare a Roma solo in caso di conquista di un trofeo, i giallorossi (che oggi hanno avuto un giorno libero, torneranno ad allenarsi domani) sono fuori da Coppa Italia ed Europa League e nelle ultime sei giornate di campionato devono recuperare sei punti sulla Juventus per vincere lo Scudetto.



Insomma c'è il forte rischio di chiudere con zero tituli, che ufficializzerebbero l'addio. Spalletti con ogni possibilità abbraccerà una nuova sfida, che potrebbe rispondere al nome di Inter, che non ha mai nascosto la stima per l'allenatore di Certaldo.