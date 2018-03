Il giorno dopo il pareggio contro il Napoli e lo sfogo nel post partita, Luciano Spalletti torna a parlare della sua Inter. A margine della 22esima edizione del premio "Albano Aramini" a Empoli, l'allenatore toscano ha dichiarato:



SULLA CHAMPIONS - "Se il Milan ci preoccupa? Ci guardiamo intorno, così per il Milan, la Lazio, la Sampdoria, l'Atalanta e le altre. I primi quattro posti sono ambiti e noi siamo nella corsa. Gli 0-0 contro Napoli e Juve? Credo significhi che abbiamo delle qualità importanti e che quando le mettiamo in campo possiamo giocarcela con tutte. Il problema è che quando giochi con squadre che sulla carta sono inferiori devi ragionare e proporre. Evidentemente quando giochiamo con squadre forti riusciamo a prendere il loro passo e la loro mentalità".



SULLO SCUDETTO - "Abbiamo fatto perdere lo scudetto al Napoli con il pari di ieri? Non direi. La corsa è ancora apertissima. Come sono aperti ancora tanti obiettivi di questo campionato. Skriniar? Ha qualità e carattere, ce la mette costantemente e prende decisioni importanti nei momenti importanti".



SUL PREMIO - "Qualsiasi premio ti riempie di felicità, se questo viene dal tuo territorio è chiaro che dà ancora più orgoglio. In questa città hanno iniziato e hanno raccolto le caratteristiche tanti uomini di calcio vincenti. Il premio è dedicato a una persona che ha saputo costruire per lo sport di questa città, Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare ed è stata una figura fondamentale per Empoli".