Intervenuto a Sky Sport l'allenatore della Roma Luciano Spalletti ha parlato della squadra al rientro dalle vacanze: "Mi dicevo sempre ciò che si fa il primo dell'anno si fa tutto l'anno, e quindi abbiamo pensato di allenarci fortissimo. Abbiamo cercato di non rendere questi i giorni post vacanze ma l'inizio di quelle giornate che ti metteranno a disposizione 365 minitrofei e se riusciremo a portare a casa il nostro minitrofeo giornaliero avremo fatto bene. Bisogna lavorare in maniera serena, corretta, magari recuperare un giorno prima da un infortunio e non portare vicende personali nello spogliatoio. Tutto questo migliora la squadra, poi serve l'avidità di vincere tutti i minitrofei.



PARTITE A NATALE - "Favorevole, anche i giocatori sarebbero felici. E' fondamentale però la partecipazione del pubblico e qui torniamo alla questione stadi: se avremo degli stadi adeguati per riportare le famiglie allo stadio sarà sempre un piacere giocarci, anche a Natale".



OBIETTIVI 2017 - "Abbiamo fatto numeri importanti, dobbiamo tradurli in una piattaforma di partenza e a metterci qualcosa sopra. Se miglioreremo faremo qualcosa di importante, vogliamo fare meglio dell'anno scorso e farlo vorrà dire essere molto vicini a vincere qualcosa".



CALENDARIO - "Abbiamo quasi tutte trasferte ora, se non saremo pronti e non faremo passi avanti sotto l'aspetto della mentalità per noi sarà dura. Però ho visto che i ragazzi sono sulla strada giusta".



GENOA - "Temo l'impatto fisico, se riusciremo a sostenere la squadra da un punto di vista di forza e pressione fisica contro una squadra che ha messo sotto la Juve, quando poi la partita si inizierà ad aprire sarà tutto più semplice".



MERCATO - "E' un tema profondo. A me la squadra sta bene così, io me la sono cercata. Qualcuno critica che non siamo un numero tale da gestire quei momenti caldi in tre competizioni, però io penso che se non succede qualcosa di particolare riusciremo a sopperire alla mancanza di qualche giocatore coe abbiamo già fatto. Se poi qualcuno vuole andare via come Iturbe per giocare bisogna accontentarlo, però numericamente veniamo a mancare: quelli che partono vengono sostituiti, vedremo le occasioni per rafforzare numericamente la squadra".



LA ROMA SI MUOVE - Spalletti chiede dunque rinforzi, la Roma si muove subito per accontentarlo: come rivela Sky Sport infatti il ds giallorosso Frederic Massara è volato alla volta di Londra, da dove potrebbe tornare con un colpo. Il nome caldo nella mission inglese di Massara potrebbe essere quello di Charly Musonda, esterno classe '96 tornato al Chelsea dopo il prestito al Betis; altra pista quella che porta a Gerard Deulofeu, esterno dell'Everton cercato anche dal Milan.