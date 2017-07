Una clausola da 50 milioni di euro valida solo per l’estero e una stagione non all’altezza delle aspettative. Il futuro di Marcelo Brozovic sembrava sempre più distante da Appiano Gentile, anche perché l’atteggiamento del croato non è stato irreprensibile né con de Boer né con Pioli, che pure aveva voluto dargli fiducia. Discontinuità di rendimento e concentrazione per il centrocampista, mostratosi spesso svogliato e privo di quella determinazione necessaria quando si gioca a certi livelli.



A COLLOQUIO CON SPALLETTI - Luciano Spalletti ha momentaneamente congelato l’addio di Brozovic, almeno fino al prossimo colloquio individuale. Il perché è possibile ricercarlo nella stima che l’ex tecnico della Roma nutre per le qualità tecniche del centrocampista croato, rimanendo però consapevole di quelli che sono i limiti di natura caratteriale. Spalletti proverà a parlare con lui per capire se ciò che si trova di fronte è “materiale” ancora plasmabile o meno. Perché quel “voce del verbo non te la dò vinta” non deve mai mancare nella mentalità dei suoi uomini, ma spesso Brozovic è stato tra i più arrendevoli dell’intero gruppo.



MA 20 MILIONI FANNO GOLA - Con Luciano Spalletti all’Inter, quindi, l’addio di Marcelo Brozovic non è più così scontato: “Se andrà via? Dipende solamente da lui, i suoi mezzi tecnici non sono in discussione”, ha affermato il tecnico toscano. Il croato, quindi, non è nella lista di chi invece verrà accompagnato alla porta: “Ci sono giocatori, che anche per il loro bene, è giusto che vadano a giocare altrove. Noi glielo faremo capire perché qui non serve confusione”. Di tutt’altro tenore le parole rivolte al centrocampista croato. Tuttavia Brozovic rimane sul mercato e se in corso Vittorio Emanuele dovesse giungere un’offerta da almeno 20 milioni di euro, i nerazzurri non si lasceranno scappare l’occasione di generare l’ennesima plusvalenza.