L'alleatore della Roma, Luciano Spalletti, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Dalla prossima settimana Florenzi inizierà ad allenarsi con la Primavera, questa è una gran bella notizia. Gli altri sono tutti a disposizione. Giampaolo? Lo conosco da tanto tempo e non posso che parlarne bene. Già quando era all'Ascoli riuscì a batterci, quello fu un messaggio forte su quelle che erano le sue doti. Ha fatto bene all'Empoli dopo Sarri e ora sta plasmando la Sampdoria"



SU DIFESA E PAREDES - "Per noi è un momento particolare, non possiamo lasciare punti per strada. Dobbiamo tentare di vincere ma abbiamo un avversario duro davanti. Per me la continuità è fondamentale e noi dobbiamo lavorare bene per avere un futuro importante. Dietro ai discorsi deve esserci il lavoro. Si vive una volta sola e per rendere la vita importante è necessario sfruttare tutti i momenti a disposizione. Questo per dire che la professionalità non deve mai venire meno. La difesa? Dipende dai momenti, a volte certi giocatori non sono a disposizione. Per me comunque con la rosa a disposizione la difesa a 4 può tornare a essere buona, l'importante è che la squadra abbia equilibrio. Domani comunque continueremo a 3, c'è soddisfazione nel subire pochissimo. Io non ho chiesto la cessione di Paredes, ma le dinamiche di mercato e le volontà del giocatore vanno chieste alla società e a Paredes stesso".



SU GRENIER - "Grenier è un calciatore su cui si è già detto tutto. Era stato seguito dal Milan per sostituire Pirlo, questo dice tutto. Ha avuto un momento di flessione ma una squadra come la Roma può fargli superare questi contrattempi. Ora vediamo lavorare, ma se è quello che credo è paragonabile a Fazio. Non ha giocato gli ultimi due anni, è entrato in punta di piedi e poi si è meritato le attenzioni che adesso ha. Abbiamo fiducia per il futuro, in poche sedute di allenamento ritroverà l'entusiasmo e la qualità che ha a disposizione. Nessuno dei miei ha fallito, nella Roma non c'è niente da riparare in questo mercato. Abbiamo fiducia nei nostri calciatori che hanno in mano il nostro futuro. Per me potremo avere grandi soddisfazioni, ci hanno portato a non dover 'riparare' niente a gennaio. Io sono felice così, anche se molti calciatori della Roma sono ambiti. Tutto dipenderà quindi dalle valutazioni della società e dalle volontà dei calciatori".



SU DEFREL E KESSIE - "Io lavoro bene in questa società, sta facendo le cose con impegno. Io in rosa ho giocatori importanti, merito del presidente e di chi li ha scelti. Paredes non mi ha detto niente e io non ho mai avuto problemi con lui. Lui si è sempre allenato bene, anche se io spesso gli ho preferito De Rossi. Ha un piede ottimo, è un giocatore forte e diventerà fortissimo. Defrel? Avendo la possibilità di scegliere, voglio dare più tempo ai giocatori che ho. El Shaarawy ora è un po' giù perché non sente fiducia, Totti ha giocato poco, ora ritorna Salah. All'inizio, con la partenza di Iturbe e quella di Salah c'era necessità, ma serviva per queste ultime partite. Per questo prendere ora un giocatore in quella zona di campo rischierebbe di creare un po' di confusione. Insomma, la mia idea è quella di dare fiducia a quelli che ci hanno portato qua. Kessie? Mi piace molto".