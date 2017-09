Continuità come garanzia di affidabilità, ma anche come necessità dettata da un calciomercato che non ha consentito a Luciano Spalletti di contare su una rosa allargata in una stagione in cui il grande obiettivo è il ritorno in Champions League attravero il raggiungimento di uno dei primi quattro posti in campionato. Per costruire sin da subito un'identità di squadra precisa e affinare determinanti meccanismi, il tecnico di Certaldo ha deciso di puntare con forza su un blocco di giocatori considerati quasi insostituibili e che nelle prime 6 giornate sono stati particolarmente "spremuti".



GLI INSOSTITUIBILI - Otto calciatori per cui l'imminente sosta del campionato in alcuni casi sarà benedetta, in particolare per il centrocampista spagnolo Borja Valero, che nelle ultime partite di campionato contro Crotone, Bologna e Genoa non è riuscito a far valere le proprie qualità per un normale appannamento dovuto alla recente serie di impegni. 6480 minuti disputati, dietro solo alla coppia dei centrali difensivi Skriniar-Miranda, di Handanovic e Perisic, aD'Ambrosio (6535), Icardi (6534) e Candreva (6493) che però a ruota che saranno impegnati con le rispettive nazionali e non avranno dunque la possibilità di staccare la spina prima dell'attesissimo derby del 15 ottobre.



I DIMENTICATI - Le rotazioni per Spalletti si sono così verificate sulla fascia sinistra della difesa, dove Nagatomo e Dalbert non sono ancora riusciti a strappare una precisa preferenza al proprio tecnico, in mezzo al campo dove resiste il ballotaggio domenicale tra Gagliardini e Vecino e quello tra Joao Mario e Brozovic per il ruolo di "finto trequartista". Sono invece 4 i calciatori che ad oggi sono vantano un minutaggio davvero esiguo, dall'infortunato Cancelo, passando per Ranocchia, Karamoh ed Eder, con i due attaccanti che nello specifico stanno spingendo per ritagliarsi uno spazio maggiore in considerazione anche del possibile cambio di modulo, che sia un 4-4-2 tradizionale che un 4-3-3.