Nel toto-panchina per quel che riguarda la Fiorentina si fa anche il nome di Luciano Spalletti, vicino alla fine della sua seconda esperienza a Roma. Il tecnico di Certaldo dovrebbe fare un discreto sacrificio a livello economico ma Luca Calamai, de La Gazzetta dello Sport, descrive così la situazione: "Spalletti ha il grande desiderio di allenare la Fiorentina prima o poi, e avrebbe la possibilità se decidesse di firmare un contratto in bianco, senza pensare alla parte economica. La Fiorentina non può permettersi di offrirgli 5 milioni a stagione, forse nemmeno la metà. Però se lui volesse, soprattutto avendo il contratto in scadenza, sarebbe la soluzione migliore, così come Sarri. Non credo sia utopia, anche se la percentuale è bassa". Queste le parole di Calamai a Radio Blu.