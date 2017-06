Dipendesse esclusivamente da Luciano Spalletti, non ci sarebbe alcun dubbio: l’Inter busserebbe alla porta del Napoli e porterebbe in nerazzurro José Maria Callejon. Questo il nome fatto a più riprese dal tecnico toscano nel summit di mercato con Ausilio e Sabatini, mostratisi pessimisti circa la possibilità di aprire una trattativa con Aurelio De Laurentiis. L’esterno spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è uno degli intoccabili di Maurizio Sarri, che ha già fatto sapere di non voler prendere neanche in considerazione l’eventuale partenza dell’ex Real Madrid.



UOMINI FORTI, DESTINI FORTI - Lo sa bene anche Luciano Spalletti, che nel pronunciare il nome di Callejon ha voluto più che altro sintetizzare le caratteristiche dell’esterno offensivo che Ausilio e Sabatini dovranno cercare sul mercato. Bernardeschi e Berardi sono piste che rimangono aperte, ma il tecnico toscano ha lasciato intendere che a quelle cifre si può trovare di meglio. Uomini maggiormente decisivi e con più esperienza a livello internazionale. In poche parole, Spalletti vuole certezze. Uomini in grado di sopportare il peso della maglia nerazzurra. Berardi e Bernardeschi sono probabilmente i due talenti più “puliti” che oggi offre il calcio italiano, ma sulla loro immediata affermazione a Milano potrebbe esserci qualche punto interrogativo. Dubbi che invece non ha mai nutrito Ausilio verso i due classe ’94.



IDEA LUCAS - Da lunedì, quindi, gli uomini mercato dell’Inter si ritroveranno seduti al tavolino per reimpostare alcune strategie di mercato e fare il punto della situazione. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Lucas Moura, vecchio pallino della società di corso Vittorio Emanuele, più volte, in passato, accostato ai colori nerazzurri prima che Leonardo lo convincesse ad accettare il PSG.