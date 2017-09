Ieri non si è presentato, nel postpartita, dopo la vittoria della sua Inter contro la Spal. Oggi, Luciano Spalletti torna sul 2-0 del lunch match ai microfoni di Sky Sport: "Ieri avevo poca voce e ho preferito non parlare dopo la partita. Il mio è stato il lavoro più facile, perché quando si lavora con un materiale che ha qualità bisogna solo mettere in ordine le cose. Quando devi inventare tutto da zero diventa più difficile. Icardi e Perisic sono calciatori di grandissima qualità e professionisti eccezionali. Siamo sulla strada giusta e stiamo lavorando tutti insieme per migliorare ancora, perché per arrivare dove tutti si auspicano bisogna diventare ancora più forti".