Dopo la vittoria contro il Chievo, Luciano Spalletti ha avuto occasione di parlare ai microfoni di Sky Sport del cammino in campionato della Roma, che nonostante i tre punti guadagnati è sempre seconda in classifica alle spalle della Juve: "Ci accostiamo sempre al lavoro fatto dai bianconeri, ma la Juventus è la più forte, è davanti persino a Real Madrid e Barcellona. Noi vorremmo vedere, avvicinandoci, com'è fatto il loro mondo ma non ci riusciamo. Questo però non vuol dire che il nostro lavoro non abbia valore".