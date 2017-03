Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, ha commentato così la sconfitta per 2-0 subita nel derby contro la Lazio valido per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia: "Il morale? Vedremo nelle prossime partite, nella reazione dobbiamo confermare di essere maturi, perché è una sconfitta che dà fastidio, perché c'è da ribaltare un risultato difficile".



SI PUO' RIMONTARE - "È un risultato che ci impone di fare attenzione per ribaltarlo, loro rifaranno la stessa partita e bisogna essere più bravi. Il 2-0 è ribaltabile giocando in casa. All'inizio abbiamo fatto bene, loro si erano chiusi al limite dell'area, se vai a giocare dentro il traffico e perdi palla, puoi saltargli addosso, se giochi la palla a 20 metri di distanza, loro ribaltano le azioni e fai fatica".



SU NAINGGOLAN - "Nainggolan? Ora si può dire quello che volete, non ha giocato una brutta partita, ha fatti i soliti strappi, ha forzato un paio di tiri da fuori, però insomma lui ha la possibilità di calciare anche da lontano, ha fatto una buona partita però se ci aspettiamo che fa due gol a partita diventa difficile".



BRAVO INZAGHI - "Loro hanno giocato come ce l'aspettavamo, hanno fatto tutto precisamente quello che dovevano fare e che noi ci aspettavamo, mentre noi abbiamo perso dei palloni lì nel traffico che dovevamo gestire in maniera più tranquilla senza ricercare delle giocate e questi metri sarebbero stati tolti dalle loro ripartenze, non siamo stati fluidi nelle giocate. Ci hanno fatto correre a ritroso, hanno sfruttato tutto il loro disegno tattico e noi lo abbiamo fatto un po' meno e hanno fatto due grandi gol".



PROBLEMI IN DIFESA - "Difesa in difficoltà? Se fai partire Immobile, può mettere in difficoltà chiunque, diventa difficile quando messo in moto, se lo soffochi in ripartenza allora lo puoi bloccare, lui ha bisogno di spazio. Non siamo mai riusciti ad abbinarci alla marcatura e lui ha preso spesso difficoltà, non dovevamo farlo"



NAPOLI - "Il Napoli sabato? Sono in salute nonostante le partite che hanno giocato, fanno un buon calcio e c'è da aspettarsi una partita tosta, la stanchezza non deve essere un alibi, ci riposeremo un giorno di meno ma non fa niente. Non dobbiamo tirarci indietro".