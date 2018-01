L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha partecipato all'incontro sul Var nella sede della Lega Calcio di Milano e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Si tratta di un'innovazione che porta al 90% di scelte corrette e 10% di scelte sbagliate. È chiaro che bisogna continuare su questa strada, sarebbe devastante tornare indietro. Ci sono tutti gli ingredienti giusti nelle posizioni giuste, poi è chiaro che qualcosa va ancora aggiustato ma ci sono numeri che portano tutti nella stessa direzione. Chiamare noi allenatori il Var? Magari in futuro, le integrazioni arrivano da queste riunioni qui. Le tempistiche del fuorigioco? Bisogna lasciare andare solo per questione di centimetri e non per mezzo metro, perché gli arbitri sono bravi a prendersi responsabilità. Quando vedo i campionati stranieri, ho la sensazione che la mancanza di strumenti di supporto porti meno tranquillità".



Il tecnico nerazzurro ha poi risposto ad alcune domande sulle trattative di mercato condotte dal club in questi giorni: "Lisandro Lopez? Sono soddisfatto. È la conferma del fatto che abbiamo direttori bravi. Rafinha? Ancora non si può dire niente".