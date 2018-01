Allenatori e agenti non sono mai andati d’accordo, specie nel calcio moderno, dove gli interessi degli uni e degli altri non confluiscono mai sullo stesso binario. Luciano Spalletti ha voluto evidenziare questo travagliato rapporto tra le parti, usando come esempio la situazione di Joao Cancelo: tra la volontà del Valencia, quella dell'Inter e una frecciata a Jorge Mendes, in questo video l'inviato ad Appiano Gentile Pasquale Guarro fa il punto su Joao Cancelo.