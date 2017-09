L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto in un forum di redazione nella sede della Gazzetta dello Sport in cui si è concesso ad una lunga intervista che andrà in edicola domani. Queste alcune delle anticipazioni che vanno dalla scelta di allenare la squadra nerazzurra passando per gli obiettivi stagionali e, inevitabilmente, il mercato appena conclusosi.



MERCATO GIUSTO - "E' l'Inter che mi aspettavo dopo averla conosciuta in maniera profonda. Perché poi, all'inizio, anche se ci fossero stati colpi importanti, se non hai la conoscenza profonda, i colpi potevano essere ugualmente sbagliati. In questo caso gli acquisti sono stati giustissimi, corretti e importanti per quella che è la nostra realtà. Di conseguenza dobbiamo essere fiduciosi per il prossimo futuro".

VERSO INTER-SPAL - "E' giusto, quando c'è un amore forte bisogna restituire delle sensazioni forti. Io soprattutto pensando al fatto di aver tanto pubblico mi emoziono pure: vorrei andare ad accoglierli uno per uno, vorrei andare a staccare io il biglietto".



GAP CON JUVE E NAPOLI - "Questo diventa difficile da dire perché poi i miei colleghi pensano che vuoi attribuirgli la pressione. Però penso che la Juve abbia qualcosa in più sotto l'aspetto della sostanza, del materiale. Però poi ci sono realità come quella di Napoli dove esibiscono un calcio moderno e totale e di conseguenza quello è un valore riconosciuto da tutti che può portare delle insidie a Inter e Milan, C'è anche la Lazio, sempre molto brava a mettere dentro giocatori di carattere e qualità come Nani".



ICARDI - "Quando ci si cala nella professione, si cercano più strade per stimolare i giocatori. Per quanto riguardo Mauro lo trovo forte, la sua qualità è quella di non perdere mai di vista la porta e poi ha quella sintesi nell'area di rigore che gli permette di vedere il punto debole del portiere".