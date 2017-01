A.A.A. esterno cercasi. Astenersi apprendisti. È questo l'annuncio di mercato della Roma, chiarito oggi in conferenza stampa da Luciano Spalletti: "Non c’è tempo per lavorarci sopra. Se ne avremo bisogno di farlo giocare un tempo in quel periodo di tante partite ci vuole un giocatore che ti dà subito rendimento". Un giocatore fatto e finito, non come Musonda, talento classe '96 del Chelsea. Il profilo tracciato dall'allenatore toscano ricorda più quello di Feghouli, bloccato però al West Ham dalla prossima partenza di Payet. O di Jesé, che preferirebbe tornare in Spagna, col Las Palmas in prima fila per accoglierlo dal Paris Saint-Germain, ma che ancora non ha trovato l'accordo economico. O di Deulofeu, su cui c'è però la forte concorrenza della Roma.



PISTE DALLA A - Tanti nomi seguiti fin qui, tante trattative saltate o comunque difficili da portare a termine. Per questo in casa Roma si stanno seguendo altri giocatori, che conoscono bene la Serie A. Uno dei preferiti di Spalletti è quel Gregoire Defrel che il Sassuolo ha dichiarato incedibile, così come fatto dalla Sampdoria con Luis Muriel. Diversa invece è la situazione di Emanuele Giaccherini: comprato la scorsa estate dal Napoli per fare il vice Callejon, fin qui ha raccolto solo 236 minuti in campo tra campionato, Champions League e Coppa Italia. L'ex Cesena e Juventus, rilanciato dall'Europeo con Antonio Conte, vuole più spazio: può essere un'opportunità per la Roma.



BORINI DI RITORNO - Così come può esserlo un compagno di squadra di Giaccherini ai tempi del Sunderland: Fabio Borini. Dopo i problemi all'inguine che lo hanno tenuto ai box lo scorso autunno, nelle ultime partite Borini è tornato titolare nei Black Cats, ma non vedrebbe di cattivo occhio un ritorno in Serie A. A maggior ragione alla Roma, la squadra con cui, nel 2011/2012, è riuscito a consacrarsi - segnando 10 gol in 26 partite - e guadagnandosi la chiamata del Liverpool. Dalle trattative saltate, a quelle difficili, alle nuove idee: cercasi esterno per la Roma. Astenersi apprendisti.