Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, analizza a Premium Sport il pareggio in rimonta subito contro la Spal: "Quando si prende gol così all'ultimo rimante l'amaro in bocca, ma non cambia niente. C'è sicuramente da lavorare meglio, ma non cambia niente. Preoccupato dal pareggio? No è sempre la stessa cosa, non vedo miglioramenti. Avevamo momenti di vuoto anche quando vincevamo dove non si riusciva a sviluppare le abilità individuali e collettive e dove non si lotta. In altre fasi si crea qualcosa di buono, ma non si riesce a trovare un equilibrio di comportamento, un'omogeneità di mentalità. Dopo il vantaggio, oggi, potevamo andare sul 2 a 0 in più di un’occasione. Non l’abbiamo trovato e da quel momento abbiamo cominciato a sbagliare, a gestire peggio la palla e a farci sovrastare dall’impatto fisico dei nostri avversari. Sono cominciate a venire meno le nostre sicurezze. Icardi slegato dal resto del gruppo? È un cavallo di battaglia di voi giornalisti, quindi è meglio che ne parlate tra di voi perché per me non è così. Aperture da Parigi per Pastore? Altro argomento che riguarda voi: dal mio punto di vista la squadra con cui ho cominciato può portarci in fondo agli obiettivi che ci siamo prefissati. Ma, al di là di questo, è la lotta che ci manca, che ci è mancata oggi, non la qualità. Il calciatore singolo può darti un po’ di entusiasmo all’inizio, e Pastore indubbiamente è un buon giocatore, ma è il comportamento collettivo che fa la differenza".