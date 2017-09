Per la prima volta in stagione Spalletti potrebbe pensare ad un nuovo sistema di gioco. Queste sono le indiscrezioni provenienti dalla Pinetina, dove il tecnico toscano sta preparando la trasferta di Benevento. I campani sono ancora alla ricerca del primo risultato utile in stagione e arrivano alla sfida contro i nerazzurri dopo aver osservato un periodo di ritiro nel Lazio. Al vaglio di Spalletti c’è la possibilità di escludere il trequartista dalla formazione titolare. Due i sistemi di gioco che intrigano il tecnico nerazzurro: 4-4-2 e 4-3-3 che prevederebbero l’utilizzo di interpreti diversi. Nel primo caso Borja Valero e Vecino farebbero coppia in mediana, con Candreva e Perisic esterni di centrocampo e Icardi-Eder in attacco. Il quartetto di difesa sarebbe invece composto da D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Dalbert.



ADDIO AL '10'? - Si dovesse invece propendere per il 4-3-3, Spalletti potrebbe dare un turno di riposo a Borja Valero, componendo il centrocampo con Gagliardini davanti alla difesa e Brozovic e Joao Mario ai suoi lati. La difesa rimarrebbe invariata mentre Candreva, Perisic e Icardi comporrebbero l’attacco. Ad oggi non c’è ancora alcuna certezza circa la formazione che scenderà in campo a Benevento, ma dovessero essere confermati i rumors, sarebbe la prima volta dall’inizio della stagione in cui l’Inter farebbe a meno del trequartista. Proprio Spalletti nella conferenza alla vigilia di Inter-Genoa aveva fatto capire che l’idea di un cambiamento era possibile: “possiamo fare altre cose per sorprendere i nostri avversari”. È davvero giunto il momento?