Le promesse di mercato tradite e Spalletti s'allontana da Roma. A gennaio l'allenatore ha chiesto "giocatori pronti" come Rincon e invece il calciomercato invernale gli ha portato un Grenier da ricostruire e inutilizzabile in Europa.



Come si legge su La Repubblica, nel colloquio con la squadra ieri sera Spalletti ha insistito sull'evitare gli alibi, perché parlare di stanchezza serve solo a sentirla di più. Ma sa anche lui che le soluzioni scarseggiano. Quasi normale porre un grande interrogativo sul futuro dell’allenatore: alla Juventus il tecnico toscano piace e lui non l'ha esclusa a priori. Il modo migliore per convincere Spalletti a restare sono i programmi.



Pallotta domenica vedrà Baldini a Londra, giovedì sarà a Roma e parlerà con l’allenatore anche di questo. Spalletti sarebbe anche pronto a legarsi ancora alla Roma, ma vuole un organico competitivo. Non promesse: di quelle che qualcuno formulava tempo fa a Miami indossando una maglia della Roma, senza sapere se potesse mantenerle o meno.