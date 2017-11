Dopo la dura eliminazione dal Mondiale, il calcio italiano è pronto a ripartire con la tredicesima giornata del campionato. A Ferrara sta per arrivare la Fiorentina e gli stop di Costa e Antenucci, insieme alle condizioni precarie di Vicari e Vaisanen, porteranno mister Semplici a cercare la giusta soluzione per conquistare ulteriori punti, soprattutto davanti al pubblico amico, e continuare a coltivare il sogno salvezza. Sulla fascia destra il posto per Mattiello è assicurato, Borriello ha l’occasione per dimostrare il suo reale valore, anche se Floccari è tornato e scalpita. Se c’è un problema è in difesa e quali possono essere le soluzioni?



L’idea di partire con il 4-4-2, adottato a Bergamo dopo lo stop di Vicari, sembra la più semplice, con Felipe e Salamon coppia centrale e Mattiello-Lazzari nel ruolo di terzini. Per confermare la difesa a tre, invece, bisogna attendere notizie dall’infermeria e capire lo stato di forma di Oikonomou e di Cremonesi (ancora a secco di presenza). Il giovane Della Giovanna sta lavorando per recuperare dalla pubalgia che lo tormenta e il mio pensiero vola, finendo in casa Torino.



Si, a Torino c’è il difensore che il tecnico estense voleva con tutte le sue forze durante l’estate: Kevin Bonifazi. Mihajlovic non lo vede e nonostante gli infortuni in casa granata nelle scorse partite gli ha preferito prima Lyanco e poi Burdisso. A novembre dello scorso anno, il difensore reatino aveva conquistato il posto da titolare nello scacchiere del “toscanaccio” e, con 3 reti in 20 presenze, è stato uno dei protagonisti della storica promozione. Quest’estate il tecnico serbo ha voluto a tutti i costi trattenerlo sotto la Mole e tutti ci auguravamo per Kevin la stagione della consacrazione in Serie A e magari un futuro brillante proprio nel giro della Nazionale maggiore, dopo lo stage dello scorso febbraio con l’ormai ex Ct Ventura. Niente di tutto questo. Bonifazi scalda la panchina e in occasione di Italia-Spagna Under 21 si è notato come a questo ragazzo manchi il campo e la competizione.



Gennaio si avvicina, il mercato sta per tornare ad essere protagonista, e il ritorno di Bonifazi a Ferrara potrebbe essere una delle scelte migliori da fare. Dopo l’eliminazione della Nazionale da Russia 2018 si è parlato molto del dover ripartire dai giovani. Beh, Bonifazi è un classe 1996 e con i suoi 21 anni credo sia il profilo ideale per essere coerenti con il nuovo corso. Bisogna dargli spazio e continuità perché le qualità ci sono e in Serie B (che certamente non è la Serie A, questo è fuori da ogni dubbio) si sono viste. Bisogna metterlo a disposizione di chi i giovani sa come trattarli e plasmarli, e chi meglio di Leonardo Semplici per fare tutto questo nella terra del “Mago di campagna”.