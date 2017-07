Si sa, il budget della Spal per mettere a segno grandi colpi, non è di certo faraonico, eppure fino a questo momento, alla corte di Semplici sono arrivati rinforzi di tutto rispetto, sia nel reparto difensivo, che sulla mediana. Per completare l’organico mancano ancora un attaccante di spessore (con Paloschi sempre più vicino) e qualche elemento ad allungare le scelte a disposizione del mister. Forse è proprio questo tentativo di unire tanti piccoli tasselli in un unico orgnaico, che ha portato la società in terra svedese. Due gli obiettivi: il terzino sinistro Pa Konate e il difensore centrale Sauli Vaisanen. La domanda “chi sono?” sorge spontanea, ma il ds Vagnati ha dichiarato di essere vicino al loro acquisto, allora non ci resta che provare a conoscerli.



Partiamo da Pa Konate. Originario della Guinea, ma svedese a tutti gli effetti. Esterno classe 1994, con un palmares interessante, visto che può vantare la vittoria dell’europeo U21, nel 2015, e tre vittorie del campionato svedese con la maglia del Malmo. Un buon curriculum, arricchito dalle 66 presenze in Allsvenskan (Serie A svedese) e dalle 3 in nazionale maggiore. Purtroppo l’abito non fa il monaco. Infatti, nel trionfo della nazionale baby in Repubblica Ceca, l’allora 21enne Konate, non scese mai in campo e due giorni fa è rientrato da uno stop di 53 giorni, per un problema alla coscia rimediato nel campionato svedese in corso. Certo è un ragazzo dalle grandi doti atletiche, che può permettersi di fare la fascia su e giù per tutta la gara, ma anche dal punto vista tattico le incognite sono molte. In un 3-5-2 collaudato come quello spallino, un terzino sinistro che ha giocato da sempre in una difesa a quattro, potrebbe sicuramente avere difficoltà ad inserirsi in un contesto nuovissimo, nel ruolo di tornante, e dai ritmi sicuramente più elevati rispetto a quelli scandinavi.



Se con Konate si è presentata qualche occasione di poterlo vedere, con Sauli Vaisanen si brancola nel buio. Un ragazzone finlandese di 23 anni, anche lui, alto 188cm, centrale difensivo in forza all’Aik Solna. Per lui parlano le 45 presenze, in due anni e mezzo, nel massimo campionato e i 2 gol all’attivo. Un passato anche nella prima divisione finlandese, con 3 gol in 22 apparizioni. Convocato anche nella nazionale maggiore, che esclusi Litmanen e Hyppia, non ha di certo regalato giocatori sorprendenti al calcio mondiale. Una vera e propria scommessa, in un reparto già rinforzato con precisione e qualità, dove Vaisanen potrebbe provare ad inserirsi, avendo giocato spesso in un reparto a tre.



I dubbi sono molti, ma aggiungere elementi ad una neopromossa, anche se provenienti da campionati molto diversi dal nostro, per cercare di scovare qualche talento, non sembra un’idea così pericolosa. Due scelte particolari che, per ora, si fa fatica a vedere tra i titolari. Si potrà sapere di più vedendoli all’opera, se si deciderà di acquistarli definitivamente. Una doppia operazione che richiederebbe 1 milione per giungere all’accordo. Un duplice colpo “fai da te”: acquisti i “pezzi” e poi li assembli insieme, in perfetto stile Ikea.