Biabiany, ala di proprietà dell'Inter in prestito allo Sparta Praga, tornerà ad allenarsi con i compagni dopo essere stato messo fuori squadra a gennaio. Ad annunciarlo il direttore sportivo del club ceco, Zdenek Scasny, all'emittente ceca CT Sport. L'ex allenatore ha inoltre lanciato qualche frecciatina sia al francese, riferendosi alla denuncia per mobbing alla FIFPro, che a Stramaccioni: "Fu lui a dire che alcuni non dovevano allenarsi con il resto della squadra. La situazione è stata gonfiata: Biabiany non ha nulla di cui lamentarsi".