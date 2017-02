Spendere molto alla fine nel calcio non paga. E' questa l'analisi divulgata nei giorni scorsi dal Financial Times che ha pubblicato un’analisi sui bilanci di 69 squadre di calcio europee e riprese dal Corriere della Sera.



I FATTORI ANALIZZATI - Sfurttando il database della società di consulenza Kpmg, sono stati paragonati gli stipendi pagati dai club e i loro risultati sul campo. Da qui è stata stilata una classifica il discostamento fra i punti ottenuti e quelli previsti in base all'analisi salariale sull'arco di quattro stagioni.



ATLETICO IN TESTA, BENE IL NAPOLI - La squadra più efficiente secondo questa analisi è l’Atlético Madrid, con una media di 20 punti in più per campionato rispetto alle previsioni. Bene in Italia il Napoli, con un +11 punti, ma anche Udinese (+10), Lazio (+9), Fiorentina e Juventus (+8) e il Torino (7). Di fatto queste squadre hanno raccolpto più punti di quanti previsti dalle analisi sul proprio monte ingaggi.



MALE BARCELLONA E UNITED - I due club che in assoluto spendono di più spendono in salari sono Barcellona e Manchester United che infatti non rientrano nella top 15 del Financial Times. L'esempio? Il Barcellona ha avuto costi di staff per 372milioni, l’Atlético Madrid per 137milioni: questa differenza secondo il Corriere della Sera non si è però vista sul campo. Anche il Real Madrid e il Psg, che spendono tanto in stipendi, finiscono rispettivamente a -9 e a -10.



MALISSIMO LE MILANESI - Fra le flop 15 squadre troviamo inevitabilmente Milan e Inter. Il Milan è quart’ultimo su 69 raccogliendo un sonoro -13 punti. Peggio ha fatto l'Inter che, terz'ultima, si ferma a -14 punti rispetto alle previsioni. Chi fa peggio? Solo i Queens Park Rangers (-15) e il Cesena (-20).



QUOTARSI IN BORSA PEGGIORA LE COSE - Anche quotarsi in Borsa non incide nei fatturati delle squadre europee e italiane in particolare. Di fatto i club di Serie A sono sempre più legati ai diritti TV e in Europa solo il Manchester United, secondo il Corriere della Sera, riesce a guadagnare dalla propria quotazione in borsa anche grazie alla leadership nei ricavi commerciali. Male invece Juventus, Roma e Lazio le tre spa del calcio italiano.