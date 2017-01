Domenico Di Carlo, tecnico dello Spezia, parla dopo la vittoria per 3-2 sul Latina: "E' la prima volta che facciamo tre gol in quest'anno. L'impatto importante dei nuovi appena inseriti, l'uno contro uno di Fabbrini e la forza fisica di Djokovic. Abbiamo fatto due gol su palla inattiva, altro aspetto su cui lavoriamo ogni settimana. Una squadra che è destinata a crescere perché con il rientro di Piccolo e Sciaudone acquisiremo ancora più tecnica e velocità di gioco. E poi i tre punti che ci permettono di ripartire dopo la sconfitta di Salerno. Abbiamo mancato il 3-0 per due o tre volte, certo esiste anche il Latina e non molla mai. Oggi però si vedeva che avevamo la voglia di fare tre punti. E' la seconda partita in casa che facciamo in dieci, dobbiamo cercare di essere un po' più equilibrati anche nel giocarsi i cartellini. Può succedere, ma è una cosa che va registrata e discussa con i giocatori".