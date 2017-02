Domenico Di Carlo, tecnico dello Spezia, parla in conferenza stampa, facendo il punto sul mercato appena conclusosi e sul suo futuro: "La Proprietà ha lavorato al meglio sul mercato, così come era già avvenuto nella scorsa sessione invernale, dando un segnale forte e voglio ringraziarla per quanto fatto, dato che sono stati inseriti giocatori di qualità e con un valore importante per la categoria. Il rinnovo? Grande apertura da entrambe le parti e per me è motivo di soddisfazione, un segnale particolarmente positivo".