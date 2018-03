L'allenatore dello Spezia, Fabio Gallo ha dichiarato dopo il pareggio nell'anticipo di Serie B con l'Ascoli: "I ragazzi hanno disputato un'ottima partita ed avremmo meritato di stravincere, non solo per quanto fatto fino a che siamo rimasti in parità numerica, ma soprattutto per quanto mostrato dopo l'espulsione di Mora, con la squadra che non ha mai rischiato nulla, continuando invece a spingere ed a schiacciare l'avversario nella propria metà campo".



"Volevamo riscattarci subito dopo la brutta prestazione di Perugia, la squadra è scena in campo dimostrandolo ed ha fatto di tutto per portare a casa i tre punti; abbiamo pagato a caro prezzo una respinta corta, l'unico errore commesso nell'arco della partita, ma è un periodo in cui gli episodi non girano propriamente a nostro favore".



"Tante situazioni sono state interpretate in maniera non omogenea, dispiace, perché come Mora ha pagato a caro prezzo una sbracciata sul petto per provare a liberarsi dall'ennesima trattenuta, altri episodi avrebbero meritato la stessa attenzione".



"I tifosi? Credo ci sia stato un malinteso con un gruppo di sostenitori situato alle spalle della nostra panchina a cui nella foga ho chiesto di incitare ancora di più i ragazzi, ma forse il mio gesto è stato recepito in maniera errata e nel caso chiedo scusa perchè non volevo certo mancare di rispetto a nessuno.

Ora ci attende la sfida del 'Tombolato', troveremo una buonissima squadra, ma pronti ad affrontarla nel miglior modo possibile".