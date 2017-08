Rimane di grande freddezza la situazione tra l'Atalanta e il difensore classe '93 Leonardo Spinazzola. Il calciatore ha rotto col club nerazzurro dopo aver rinunciato a partecipare all'amichevole della scorsa settimana contro il Valencia per forzare la mano e spingere verso il rientro alla Juventus con un anno di anticipo. Da parte dell'Atalanta, al momento, non arrivano segnali di apertura e il tecnico Gian Piero Gasperini, dopo aver commentato negativamente l'atteggiamento del suo calciatore, aveva deciso di convocarlo a sorpresa per il match contro la Roma, valevole per la prima giornata di campionato.



Secondo quanto riporta Sky Sport, la novità dell'ultim'ora è che Spinazzola ha svolto a parte anche l'ultima seduta di rifinitura di stamattina e poi ha fatto ritorno a casa, autoescludendosi di fatto dalla sfida con i giallorossi. Un ulteriore segnale di rottura nei confronti dell'Atalanta e di avvicinamento alla Juve, che attende che le acque si calmino prima di sedersi attorno a un tavolo con Percassi e il ds Sartori, che valutano nel frattempo tutte le piste che portano al sostituto dell'ex giocatore del Perugia, tra cui l'interista Ansaldi e il genoano Laxalt.