Leonardo Spinazzola, terzino dell'Atalanta classe '93, ospite all'Atalanta Store per il consueto appuntamento del mercoledì sera per foto e autografi con i tifosi, ha svelato il segreto del suo successo: "Mister Bisoli me lo disse quando ero al Perugia: Leonardo devi lavorare sulla testa! Io sono migliorato molto sull'aspetto della testa e mister Gasperini e l'Atalanta hanno fatto il resto." Ora testa quindi al Sassuolo: "É una squadra giovane come noi e tecnicamente forte. Più che pensare allo scontro diretto contro il Milan io penso a vincere sabato. Dobbiamo dare tutto in campo, come a Genova". E a Milano invece? "In realtà avevamo la stessa testa che contro il Genoa ma ogni partita é a sé, ci sono degli episodi. Senza l'espulsione domenica di Pinilla magari non avremmo fatto cinque gol. La più bella resta quella al San Paolo."A Spina però, dopo la convocazione in Nazionale, manca ancora il gol: "Se uno vuole non smette mai di imparare ma io sarei felicissimo se andassimo in Europa anche senza aver segnato. Non mi aspettavo di essere convocato in Nazionale e adesso si fa più dura: é solo un punto di partenza, devo lavorare duramente per preservare questi traguardi". Con un pò di superstizione: "Non siamo ancora vicini all'Europa, Milan e Inter sono molto forti!" . E cosa ne pensi della Juve, ti vedi lí tra un anno? "No, no ho un altro anno all'Atalanta e penso solo all'Atalanta, abbiamo lavorato duramente per essere dove siamo" conclude l'ex ala che ricorda: "Quando Bisoli mi ha spostato a terzino mi sono trovato meglio, ho più campo per correre e far uscire le mie potenzialità". Come Zambrotta? "Sí esatto lui é un mio idolo, ma tra lui e me ce ne vuole....Io intanto ho allargato i tacchetti con dei buchi per stare più comodo e riprendermi dalla botta!".